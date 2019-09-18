Мерія Львова візьме в оренду пошкоджений пожежею монастир кармелітів на території ЛАЗу

Міська рада Львова візьме в оренду костел та приміщення пошкодженого внаслідок пожежі 20 серпня монастирського комплексу ордену кармелітів босих, який знаходиться у Львові на території колишнього заводу «ЛАЗ», що на вул. Стрийській, 45. Там найближчим часом планують провести невідкладні протиаварійні робіт. Про це сьогодні, 18 серпня, під час брифінгу повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, пожежа, яка трапилася у приміщенні комплексу, призвела до суттєвих руйнувань: повністю вигоріла одна з бібліотек, а також зруйнувалось перекриття останнього поверху та великої частини дахової покрівлі. Відтак мерія звернулася арбітражного керуючому ТзОВ «Львівський автобусний завод» Андрія Надлонка з проханням передати в оренду міста цей об’єкт.

Андрій Москаленко наголосив, що цей об’єкт перебуває у приватній власності Львівського автобусного заводу.

«У 2015 році мерія звернулася, аби визнати цей об’єкт як пам’ятку. З того часу пройшло 3 роки і лише 2018 році Міністерство культури України видало наказ, яким було включено даний об’єкт в перелік пам’яток місцевого значення. Зазначу, що цей комплекс перебуває у приватній власності, і від 2018 року не було підписано жодного охоронного договору з власником. І нещодавно чи то через загорання, чи через підпал, об’єкт перебуває у жахливому стані. Прогресування руйнування пам’ятки може відбуватися і далі. Зиму об’єкт може в такому стані не пережити», – зазначив він.

Своєю чергою, директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко уточнив, що оренда – це єдиний швидкий спосіб для того, щоб почати аварійні та реставраційні роботи будівлі.

«До нас надійшло звернення від архієпископа Мечислава Мокшицького з ініціативою та готовністю Римо-католицької церкви вжити термінових заходів щодо проведення в монастирському комплексі всіх необхідних протиаварійних та реставраційних робіт. Місто та церква буде все робити, аби якнайшвидше розпочалися протиаварійні роботи», – сказав він.

Як повідомив Андрій Москаленко, від сьогодні розпочинається юридично сформульована та зафіксована процедура перемовин щодо визначення умов і вартості оренди.

«Власне оренда буде визначена за результатами оцінки даного приміщення, метражу, стану. Потім відбудеться розгляд на кількох комітетах», – додав він.

Після домовленостей стосовно оренди, мерія планує провести аудит об’єкту, актуалізацію її стану, розробити проєкт пам’ятки та здійснити накриття даху.

Додамо, колишній костел Матері Божої Шкаплерної та монастир ордену кармелітів босих був збудований 1938 році. В часи Другої світової монастир зайняла радянська армія. Потім — німецька військово-будівельна команда. В цей час відбувались активні перебудови і перепланування. Костел і монастир перетворено на магазин і станцію техобслуговування. До 2012 року комплекс був поділений між Львівським автобусним заводом і ВАТ «Укравтобуспром».

Нагадаємо, що на у Львові зареєстрували петицію про збереження цього костелу. Її автором є Богдан Ребешко. Він зазначає, що ця культова споруда в майбутньому може стати однією з візитних карточок туристичного Львова, проте зараз вона перебуває в жахливому та занедбаному стані.

Раніше активісти громадської організації «Дослідники Львова» навідалися у приміщення комплексу та показали, якого масштабу була пожежа та яких руйнувань зазнав об’єкт.

До слова, минулого року розгорівся скандал довкола виплати майже 20 млн грн боргу ЛАЗу. Цей борг мало комунальне АТП-1 перед ТзОВ «Оптимум – Фактор», частка якого належить родині російського олігарха Ігоря Чуркіна, за автобуси, які закуплялись ще до Євро-2012. Депутати Львівської міськради довго не могли визначитись, чи виплачувати цей борг, втім згодом все-таки вирішили цього не робити.

Як відомо, з 2001 року ЛАЗ перебуває у власності російського бізнесмена Ігоря Чуркіна та низки іноземних компаній.

Як повідомляв Львівський портал, на початку квітня цього року будівлю колишнього ЛАЗу на вул. Стрийській, 45 почали демонтовувати. Тоді Садовий запевнив, що жодного житла на цьому місці не буде.

А 25 квітня під час сесії Львівської міської ради депутат Маркіян Лопачак заявив, що ЛКП «АТП-1» вже нібито сплатило майже 20 млн грн боргу фірмі, наближеній до російського олігарха Ігоря Чуркіна, а саму територію колишнього ЛАЗу планують незаконно приватизувати.

Фото: Дослідники Львова