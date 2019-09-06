Вигоріла одна з бібліотек та зруйнувався дах: активісти показали, як після пожежі виглядає монастир Кармелітів на території ЛАЗу

Вночі 20 серпня на території колишнього заводу «ЛАЗ», що знаходиться на вул. Стрийській, 45, виникла пожежа на горищі 3-х поверхового житлового будинку. Згодом виявилося, що мова йде про колишній костел Матері Божої Шкаплерної та монастир ордену кармелітів босих, який розташований на території заводу. Відтак туди у середу, 4 вересня, навідалися активісти громадської організації «Дослідники Львова» та показали, якого масштабу була пожежа та руйнування.

Зазначимо, активісти громадської організації «Дослідники Львова» позиціонують себе як люди, яких об’єднує любов до індустріального туризму, зокрема до міських пейзажів, покинутих місць, підземель, заводів та інших важкодоступних середовищ. Вони намагаються знаходити цікаві для людського ока речі та описувати їх.

«Наші хлопці вирішили навідатися у монастир Кармелітів на території ЛАЗу, де нещодавно сталася пожежа, та якісно пофотографувати, щоб всім показати, якого масштабу була пожежа та руйнування. На жаль, вони суттєві. Повністю вигоріла одна з бібліотек, інша поверхом нижче також постраждала. Найгірше те, що зруйнувалось перекриття останнього поверху та великої частини дахової покрівлі. Враховуючи це, якщо не вжити заходів з перекриття даху, за осінньо-зимовий період будівля зазнає ще більших серйозних ушкоджень», – йдеться у повідомленні активістів.

Крім цього, активісти зазначають, що під час перебування всередині приміщень до них підійшли особи, котрі не представились, одна з них направила предмет, схожий на пістолет.

«Він не реагував на пояснення дій наших хлопців, вимагав сховати фотоапарати. Погрожував списати цей підпал на них, пізніше викликав поліцію та написав заяву. Звісно, хлопців не було за що затримувати, обійшлось все поясненням», – додали активісти.

Інформацію про цей інцидент Львівському порталу підтвердила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій. За її словами, патрульні отримали повідомлення про крадіжку на території заводу «ЛАЗ». Там охоронці нібито затримали злодіїв.

«За словами патрульних, будівля з вигляду закинута, а в середині валялось багато мотлоху. Піднявшись на другий поверх, біля кімнати стояла приватна охорона заводу «ЛАЗ», які саме і затримали ніби то трьох злодіїв. Патрульні попросили даних людей покинути приміщення, на що ті виконали вимогу. На запитання, що вони робили в даній будівлі, повідомили, що роблять фото. Вийшовши на вулицю, даним особам було проведено поверхневу перевірку, під час якої нічого забороненого виявлено не було. Також перевірка підтвердила, що хлопці дійсно робили фото, а не здійснювали крадіжку, оскільки мали дуже дорогу оптику. Заявник був присутній при всіх наших діях, тому йому повідомили, що дані хлопці не є злодіями і вказана ним інформація не відповідає дійсності. У свою чергу, він на повідомив, що нещодавно саме в цій будівлі був здійснений підпал, а тому він хоче зафіксувати факт виявлення даних осіб, написавши заяву», – розповіла Катерина Рибій.

Також, за її словами, через те, що хлопці не мали документів, їх було запрошено в Сихівський ВП для дачі пояснень, а заявника – для написання заяви. У відділку поліції встановили осіб, до кримінальної відповідальності ні один не притягувався, працюють у сфері ІТ. Після дачі пояснень по заяві були відпущені додому.

Зазначимо, що на у Львові зареєстрували петицію про збереження цього костелу. Її автором є Богдан Ребешко. Він зазначає, що ця культова споруда в майбутньому може стати однією з візитних карточок туристичного Львова, проте зараз вона перебуває в жахливому та занедбаному стані.

«Для порятунку храму ще у 2014 році громадські активісти ГО «Громадський рух «Європейське місто» добилися віднесення цієї культової споруди до реєстру пам’яток архітектури України, що надало монастирю особливий охоронний статус. Наступний крок – це примусове вилучення Комплексу у державну або комунальну власність, оскільки теперішній власник будівлі допускає її подальшу руйнацію. Згідно пп.2,3,4 ст. 21 Закону України «Про охорону культурної спадщини» у зв’язку з фінансовою неможливістю власника будівлі (зараз споруда та й все майно колишнього автобусного заводу заарештовані Державною виконавчою службою через банкрутство ЛАЗу) провести реставраційні роботи та у зв’язку з загрозою знищення нововиявленої пам’ятки державний орган охорони пам’яток зобов’язаний в судовому порядку вилучити пам’ятку архітектури в державну власність», – мовиться у петиції.

Ця петиція вже набрала 500 підписів. Відтак вона має бути розглянутою Львівською міською радою.

Додамо, колишній костел Матері Божої Шкаплерної та монастир ордену кармелітів босих був збудований 1938 році. В часи Другої світової монастир зайняла радянська армія. Потім — німецька військово-будівельна команда. В цей час відбувались активні перебудови і перепланування. Костел і монастир перетворено на магазин і станцію техобслуговування. До 2012 року комплекс був поділений між Львівським автобусним заводом і ВАТ «Укравтобуспром».

До слова, минулого року розгорівся скандал довкола виплати майже 20 млн грн боргу ЛАЗу. Цей борг мало комунальне АТП-1 перед ТзОВ «Оптимум – Фактор», частка якого належить родині російського олігарха Ігоря Чуркіна, за автобуси, які закуплялись ще до Євро-2012. Депутати Львівської міськради довго не могли визначитись, чи виплачувати цей борг, втім згодом все-таки вирішили цього не робити.

Як відомо, з 2001 року ЛАЗ перебуває у власності російського бізнесмена Ігоря Чуркіна та низки іноземних компаній.

Як повідомляв Львівський портал, на початку квітня цього року будівлю колишнього ЛАЗу на вул. Стрийській, 45 почали демонтовувати. Тоді Садовий запевнив, що жодного житла на цьому місці не буде.

А 25 квітня під час сесії Львівської міської ради депутат Маркіян Лопачак заявив, що ЛКП «АТП-1» вже нібито сплатило майже 20 млн грн боргу фірмі, наближеній до російського олігарха Ігоря Чуркіна, а саму територію колишнього ЛАЗу планують незаконно приватизувати.

Фото: Дослідники Львова