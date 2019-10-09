Фільм «Захар Беркут» у Львові: перший в Україні допрем’єрний показ і виставка костюмів

У Львові відбувся допрем’єрний показ українського епічного екшену за повістю Івана Франка «Захар Беркут». Прем’єрі передувала виставка «Світ Захара Беркута» у « Львіварні», де були представлені створені для фільму костюми, передає кореспондент Львівського порталу.

Історичний екшн «Захар Беркут» став найбільш очікуваною українською кінотеатральною прем’єрою цієї осені. Від самого початку зйомок до проєкту була привернута значна увага глядацької та професійної авдиторії. Робота над фільмом тривала кілька років, у ній брали участь сотні фахівців з різних куточків України та світу.

Події фільму розгортають у 1241 році, коли монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих Карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Однак вночі кілька місцевих мисливців, брати Беркути потайки пробираються в табір та звільняють полонених. Несамовитий від люті хан вирішує йти навпростець, щоб помститися і знищити карпатські поселення. Для цього він знаходить зрадника серед місцевих, який відкриває йому таємний прохід у горах. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога.

«Головний меседж фільму – це приклад того, як наші предки, маючи ворога у тисячі разів більш численнішого, не здалися і за допомогою сили духу, віри у власні можливості, єдності перемогли. Таке і в сучасній Україні хотілося би бачити. Треба було зробити твір, який би був сучасним, людям сподобався і був драматургічним. Ми включали сучасні елементи у стрічку», – розповів сценарист Ярослав Войцешек.

Режисери стрічки – українець Ахтем Сеітаблаєв і американець Джон Вінн.

«Історія Захара Беркута – це історія відстоювання власної гідності, способу свого життя, право свободи вибору. Все існування людство стоїть перед вибором: або повно їжі, є захист, є що одягнути і де жити, але ти на ланцюжку, або, працюючи, відстоюючи власну гідність, іноді з ризиком для життя, але – у свободі», – розповів Ахтем Сеітаблаєв.

Спеціально для історичного екшену було створено понад 600 оригінальних костюмів, що склало більше ніж 3 000 одиниць одягу, сотні екземплярів зброї, аксесуарів, прикрас, посуду. На виставці у «Львіварні» було представлено 30 найвизначніших вбрань героїв.

Перш ніж створити костюми для фільму, об’їздили Кар­пати та інші українські регіони, щоб дізнатись із якого матеріалу на початку ХІІІ століття шили одяг, що носили чоловіки, коли йшли на полювання, що одягали на свято, намагались якомога більше до­тримуватися автентичності.

«Літо, на вулиці +35, на мені шуба. Пощастило, що було багато нічних змін. Вже коли починаєш одягати костюм, то перевтілюєшся в людину іншої епохи, а потім заходиш на грим: на тебе чіпляють перуку, вуса, бороду. І ти вже себе не впізнаєш», – розповів актор Андрій Ісаєнко.

У головній ролі зіграв голлівудський актор Роберт Патрік («Термінатор 2: Судний день»). У стрічці взяли участь актори з України, США, Великобританії, Казахстану та Монголії: Алекс МакНіколл, Томмі Фленаган, Поппі Дрейтон, Андрій Ісаєнко, Олег Волощенко, Цегмід Церенболд, Єржан Нуримбет, Аліна Коваленко, Рокі Майерс, Олівер Тревена, Аян Отепберген, Віктор Жданов та інші.

Саундтреком стала пісня «Перевал», у виконанні українського гурту «Океан Ельзи». А слоган фільму – «У свободі моя сутність».

Для створення фільму витратили 113 мільйонів гривень та зібрали команду з 300 людей із п’яти країн світу. Зйомки відбувалися в Карпатах, на озері Синевир, та під Києвом. Спеціально для «Захара Беркута» були збудовані декорації величезної гірської ущелини, селища Тухля та маєтку Тугара Вовка.

«Захар Беркут» Ахтема Сеітаблаєва і Джоні Вінна – це друга екранізація повісті Івана Франка. Перша була створена у 1971 році українським режисером Леонідом Осикою.

Львів’яни дуже позитивно сприйняли український екшн. Перегляд фільму завершився оваціями.

У всеукраїнський прокат «Захар Беркут» вийде 10 жовтня. Квитки вже у продажу.

Фото: організатори