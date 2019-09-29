2 жовтня депутати Львівської облради знову зберуться на позачергову сесію

У середу, 2 жовтня, відбудеться друге пленарне засідання позачергової сесії Львівської обласної ради. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облради.

Порядку денного другої позачергової сесії на сайті Львівської облради немає. Лише вказано час засідання – 10:00 год.

Зазначимо, що на попередню позачергову сесію обласні депутати збирались 24 вересня. Тоді серед питань, які розглядались, було дострокове звільнення двох заступників голови Олександра Ганущина – Володимира Гірняка та Андрія Білоуса. Втім зробити це так і не вдалося через те, що для отримання бюлетеня депутати не пред’явили своїх посвідчень.

Тому це таємне голосування визнали недійсним, а розгляд питання про дострокове звільнення Гірняка і Білоуса перенесли на наступне засідання. Відтак найімовірніше саме 2 жовтня сесія Львівської облради знову спробує достроково припинити повноваження заступників Олександра Ганущина.

10 вересня, на першій сесії Львівської облради після літніх канікул, депутати визнали роботу Андрія Білоуса та Володимира Гірняка незадовільною.

Сам Гірняк каже, що ситуація в обласні раді досягла кризового апогею. Винним у цьому він вважає саме Олександра Ганущина, який «працює на депутата Ярослава Дубневича, а не на громаду Львівщини».

Своєю чергою Ганущин ще у наприкінці травня заявляв, що Володимир Гірняк проти нього готує заколот. Тоді він пояснив, що в облраді є група людей, яка претендує на його крісло. До цього, за його словами, причетний Гірняк.

Фото: Варіанти