Олегу Сенцову в жовтні вручать премію Сахарова

Олег Сенцов 22 жовтня буде нагороджений премією Сахарова, яку йому присудили під час його перебування в російській колонії. Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, передає УНІАН.

В жовтні минулого року незаконно засуджений у РФ Олег Сенцов став лауретом премії Європарламенту імені Сахарова «За свободу думки». Ця премія була заснована Європарламентом у 1988 році і вручається за видатний внесок у захист прав людини та основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.

#Sentsov will receive his #SakharovPrize in Strasbourg on October 23. #Russia #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 27, 2019