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Олегу Сенцову в жовтні вручать премію Сахарова

Ольга Денисяка

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Олег Сенцов 22 жовтня буде нагороджений премією Сахарова, яку йому присудили під час його перебування в російській колонії. Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, передає УНІАН.

 

В жовтні минулого року незаконно засуджений у РФ Олег Сенцов став лауретом премії Європарламенту імені Сахарова «За свободу думки». Ця премія була заснована Європарламентом у 1988 році і вручається за видатний внесок у захист прав людини та основних свобод. Премія передбачає грошову винагороду в 50 тисяч євро.

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