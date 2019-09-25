Активісту, який облив фарбою посадовців міськради Львова, повідомили про підозру в хуліганстві

Львівському активісту, котрий облив посадовців Львівської міської ради, правоохоронці повідомили про підозру в хуліганстві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 25 травня у період від 10.00 до 10.30 підозрюваний, 33-річний львів’янин, перебуваючи у приміщенні Львівської міської ради, зайшов у залу, де проводилось засідання виконавчого комітету ЛМР, розпочав конфлікт з двома посадовцями ради, після чого облив фарбою, пошкодив їх одяг, а також майно міськради.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального злочину. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 24 травня, активісти увірвались до малої сесійної зали, де відбувалося засідання виконавчого комітету. Опісля погроз та образливих вигуків, активісти облили посадовців фарою. Згодом Геннадій Васьків та Євген Бойко написали заяви до Нацполіції.

29 травня пікетувальники під Ратушою виламали двері до Львівської міської ради та проникли всередину. В результаті сутичок постраждав працівник «Муніципальної варти». Також від емоційного потрясіння стало погано вагітній працівниці мерії, а директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка госпіталізовано із травмою селезінки.

Деталі про скандал довкола протестів та відставки Андрія Садового читайте у нашому матеріалі «Скинути Садового з трону. Місія (не)можлива».

Фото: ЛМР