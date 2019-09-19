Депутати не підтримали петицію щодо збереження будинку Терлецького

Львівська міська рада не підтримала петицію львів’ян, які вимагають зберегти будинок Терлецького, що на вул. Сахарова, 52, і не допустити його знесення. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 19 вересня, проголосували лише 22 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Авторка петиції, активістка Лідія Конюх наголошувала, що будинок, зведений ще у 1907 році, дотепер є окрасою вул. Сахарова. Відтак вона просила зберегти будівлю, а не будувати на її місці сучасні офіси.

«Будинок є охайний, гарно збережений, тішить око львів’ян. Окрім того, перехрестя вул. Сахарова – Горбачевського є вщент закорковане і не тільки в час пік. Тому нове будівництво ще більше ускладнить пересування цими вулицями. А ще нова будова буде підключена до старих комунікацій, що приведе ще до більшого затоплення вулиці під час опадів», – йшлося у тексті петиції.

Таку ідею львів’ян депутати не підтримали. Водночас вони не змогли зібрати голосів для альтернативної петиції, у якій мешканці виступали за будівництво офісів на вул. Сахарова, 52.

Нагадаємо, 26 липня виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив знести будинок Терлецького на вул. Сахарова, 52, а на його місці спорудити офіси. Будівництвом займатиметься ТзОВ «Інсула інвест», власник якого є наближеною особою до компанії «Авалон».

Згодом міський голова Львова Андрій Садовий запевнив, що призупинив рішення про знесення будівлі, а також організував цілу дискусію щодо цього будівництва. Про те, що думають про це львів’яни, читайте тут.

Додамо, будинок на вул. Сахарова, 52 належав Михайлу Терлецькому – відомому аптекареві та меценату. Чоловік був єдиним у Львові українцем, який мав власну аптеку.