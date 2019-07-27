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Львів’яни вимагають від Садового зберегти будинок Терлецького

Наталя Дуляба

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Львівську міську раду просять не допустити знесення будівлі на вул. Сахарова, 52, що відома також як будинок Терлецького. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Авторка петиції, активістка Лідія Конюх, наголошує, що будинок, зведений ще у 1907 році, дотепер є окрасою вул. Сахарова. Відтак вона просить зберегти будівлю, а не будувати на її місці сучасні офіси.

«Будинок є охайний, гарно збережений, тішить око львів’ян. Окрім того, перехрестя вул. Сахарова – Горбачевського є вщент закорковане і не тільки в час пік. Тому нове будівництво ще більше ускладнить пересування цими вулицями. А ще нова будова буде підключена до старих комунікацій, що приведе ще до більшого затоплення вулиці під час опадів», – йдеться у тексті петиції.

Для того, аби міська рада Львова розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Лише за один день вона зібрала 150 підписів. Збір підписів триватиме до кінця вересня.

Нагадаємо, вчора, 26 липня, виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив знести будинок Терлецького на вул. Сахарова, 52, а на його місці спорудити офіси. Будівництвом займатиметься ТзОВ «Інсула інвест», власник якого є наближеною особою до компанії «Авалон».

Додамо, будинок на вул. Сахарова, 52 належав Михайлу Терлецькому – відомому аптекареві  та меценату. Чоловік був єдиним у Львові українцем, який мав власну аптеку.

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