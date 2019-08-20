Нічну пожежу на території колишнього заводу «ЛАЗ» гасили 28 вогнеборців

Сьогодні, 20 серпня, близько 02.20 год. на території колишнього заводу «ЛАЗ», що на вул. Стрийській, 45, на горищі 3-х поверхової цегляної будівлі, яка не використовувалась, виникла пожежа. Про це інформує пресслужба ЛМР з посиланням на міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Як повідомляється, о 03.30 год. пожежу ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено будівлю на площі до 50 кв. м.

За інформацією пресслужби ДСНС у Львівській області, до ліквідації пожежі залучили 28 чоловік особового складу та 7 одиниць спецтехніки.

«О 03:38 пожежу локалізували, та о 03:51 ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено дах на площі 150 кв.м, пошкоджено перекриття на площі 110 кв.м. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Обставини подій та причини займання наразі встановлюють правоохоронці», – йдеться у повідомленні.

До слова, минулого року розгорівся скандал довкола виплати майже 20 млн грн боргу ЛАЗу. Цей борг мало комунальне АТП-1 перед ТзОВ «Оптимум – Фактор», частка якого належить родині російського олігарха Ігоря Чуркіна, за автобуси, які закуплялись ще до Євро-2012. Депутати Львівської міськради довго не могли визначитись, чи виплачувати цей борг, втім згодом все-таки вирішили цього не робити.

Як відомо, з 2001 року ЛАЗ перебуває у власності російського бізнесмена Ігоря Чуркіна та низки іноземних компаній.

Як повідомляв Львівський портал, на початку квітня цього року будівлю колишнього ЛАЗу на вул. Стрийській, 45 почали демонтовувати. Тоді Садовий запевнив, що жодного житла на цьому місці не буде.

А 25 квітня під час сесії Львівської міської ради депутат Маркіян Лопачак заявив, що ЛКП «АТП-1» вже нібито сплатило майже 20 млн грн боргу фірмі, наближеній до російського олігарха Ігоря Чуркіна, а саму територію колишнього ЛАЗу планують незаконно приватизувати.