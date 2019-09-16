На Львівщині візьмуться вакцинувати хижаків від сказу. Препарат розкидатимуть із літаків

В Україні стартувала осіння кампанія з імунізації диких м’ясоїдних тварин за допомогою авіатранспорту. На Львівщині упродовж вересня-жовтня з літаків розкидатимуть вакцину від сказу для хижаків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За допомогою літаків у всіх районах Львівської області збираються обробити територію площею понад 17000 кв км. Під час такої кампанії використовуватимуть спеціальну антирабічну вакцину для пероральної імунізації хижих тварин.

«Розповсюдження вакцини здійснюється за таким принципом: обробляється весь ареал, крім населених пунктів і водних плес, із врахуванням ареалу проживання лисиць;

принади розкладаються рівномірно в межах визначеної території. Систематичне проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу знизить, а в подальшому звільнить територію України від сказу природно-вогнищевого типу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні у Львові вперше за останні 12 років виявили сказ у тварини. Хвору собаку знайшли у парку «Знесіння», тож через це усіх безпритульних тварин у радіусі 5 км від місця спалаху щепили.

Також на карантин закрилось і ЛКП «Лев», а для всіх тварин у міста організували безкоштовну виїзну вакцинацію від сказу.

До проведення вакцинації тварин у Львові долучилися й приватні ветклініки. Із переліком адрес, де можна безоплатно щепити свого улюбленця від сказу, читайте за посиланням.