Де та коли львів’яни можуть безкоштовно вакцинувати від сказу своїх домашніх улюбленців: перелік адрес

У Львові 27−29 травня для профілактики поширення сказу на території Львова фахівці державної лікарні ветеринарної медицини проведуть безкоштовну вакцинацію домашніх собак та котів на виїзді. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Львів’янам, які ще не вакцинували своїх собак та котів, потрібно прийти о 15:00-19:00 за вказаними нижче адресами разом з домашніми улюбленцям та їхніми ветеринарними паспортами.

Так, безкоштовно провакцинувати домашніх собак та котів можна за адресами:

перехрестя вулиць Старознесенської-Польової;

перехрестя вул. Кривчицька дорога-Провулкова;

перехрестя вул. Новознесенської-Корейської;

автостоянка перед Шевченківським гаєм.

У двох державних клініках ветеринарної медицини у Львові процедуру вакцинації також можна пройти безкоштовно. Їхні контакти:

Львівська міська державна дільнична ветеринарна лікарня № 1, вул. Єрошенка, 16, тел.: (032) 233 22 00;

Львівська обласна державна лікарня ветеринарної медицини вул. Промислова, 9, тел.: (032) 252 27 24.

Як раніше інформувало ЛКП «Лев», платну послугу вакцинації від сказу надають практично усі ветеринарні клініки та веткабінети нашого міста. Ціна на неї залежить від виду вакцини, виробника тощо. У клініках Львова ціни коливаються від 140 до 300 грн.

«Рекомендуємо порадитися з ветеринаром щодо того, яка вакцина підійде саме вашому улюбленцю. Вакцинуйте своїх друзів, адже це питання безпеки не лише для вас і вашої тварини, але й для оточуючих», — наголошує головний ветеринарний лікар Першої комунальної ветеринарної клініки ЛКП «Лев» Андрій Пінчук.

Як раніше писав Львівський портал, станом на 14 травня у Львівській області зареєстровано 20 випадків сказу серед тварин, один з них у Львові. Зокрема, мова йде про 8 випадків сказу у собак, 7 – лисиць та 5 – котів.

Відтак, через випадок сказу у собаки, 16 травня ветеринарно-стерилізаційний центр для безпритульних тварин ЛКП «Лев» закрили на карантин до 15 липня.

Нагадаємо, Львівський портал, писав про симптоми сказута як врятувати життя домашньому улюбленцю.

Додамо, з початку року в Україні зафіксували 300 випадків сказу у тварин.