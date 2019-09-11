Незаконна 6-поверхівка на Варшавській: знесення відміняється?

Ще в березні Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав забудовника власним коштом знести незаконно зведену 6-поверхівку на вул. Варшавській, 22. Тепер ж справа дійшла до Верховного суду, який і має вирішити подальшу долю цього будинку. Водночас у будинку вже розкуплені всі квартири, тож власники хочуть відвоювати своє житло і просять допомоги у Львівської міської ради. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як розповів керівник юридичного відділу Інспекції держархбудконтролю м. Львова Святослав Кіндратів, зводити багатоповерхівку на вул. Варшавській, 22 почали три роки тому на місці житлового будинку площею 80 кв м. На нове будівництво замовник, ГО «Наше ідеальне місто», не мав жодних дозвільних документів, а згодом реєстратори незаконно оформили право власності на квартири.

«Власники помешкань зараз активно звертаються до правоохоронних органів, адже вони інвестували великі кошти у це будівництво, а тепер отримали незаконно зареєстроване право власності… Треба, аби правоохоронці нарешті поставили крапку і встановили, хто ж неправий у цій історії», – зауважив Святослав Кіндратів.

Зараз житловий будинок на вул. Варшавській вже практично добудований, але ще не зданий в експлуатацію. При цьому власники квартир наголосили, що їм прийшлося вкладати додатково кошти на те, щоб його добудували. Так, власниця одного з помешкань заявила, що у його добудову їй довелося вкласти 2000 доларів.

«Мій син загинув в АТО у 2014 році. За кошти, які мені дала держава, я вирішила купити у цьому будинку квартиру, щоб потім можна було її здавати в оренду. Ціна була відносно невелика – на нульовому циклі метр квадратний коштував 600 доларів. На останніх етапах будівництва ціна була по 700-750 доларів. Ніхто ж не знав, що будівництво незаконне, нам показували різні документи і договори… Замість повноцінного будинку ми отримали коробку, яка не вартує вкладених коштів. На запитання, чи буде забудовник завершувати роботи, він відповів, що не має грошей. Тому кожен із власників квартир змушений був докласти ще майже по 2000 доларів, щоб будівля просто не розвалилася. Тому ми дуже просимо нашу владу допомогти узаконити це будівництво, адже багато людей вкладали сюди останні кошти, аби мати власну квартиру», – розказала власниця квартири на вул. Варшавській, 22 Ольга Андрухів.

Водночас директорка юридичного департаменту міськради Львова Гелена Пайонкевич зазначила, що мерія вела перемовини з забудовником, якому пропонувала сплатити всі штрафи, яких назбиралось більш ніж на пів мільйона гривень, пайовий внесок на розвиток інфраструктури та привести до ладу всю документацію. Але робити це забудовник не поспішає.

«Якщо керуватися лише юридичними нормами, то такі об’єкти потрібно зносити, адже невідомо, наскільки вони взагалі можуть функціонувати і чи відповідають будівельним нормам… Знесення будинку – це крайня міра, але забудовник повинен привести у порядок свою містобудівну документацію у відповідність до чинного законодавства. Дотепер я не бачила жодних кроків з його боку для того, щоб це зробити… Ми спілкуємося з власниками квартир і будемо знаходити якесь розумне рішення щодо цієї ситуації. Відповіді на те, яким це буде рішення, станом на сьогодні я не маю», – підкреслила Гелена Пайонкевич.

Також вона додала, що наразі мерія чекає на рішення Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, а також сподівається, що реєстраторів, які незаконно зареєстрували право власності на квартири, притягнули до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 6-поверхівка на вул. Варшавській, 22 зведена без належним чином оформлених документів на земельну ділянку, без містобудівних умов та обмежень та без дозволу на початок будівництва. Замовником робіт є ГО «Наше ідеальне місто».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ГО «Наше ідеальне місто» зареєстроване за адресою незаконного будівництва – на вул. Варшавській, 22. Його засновниками є Квітослава Бандурка, Божена Закалюжна та Володимир Закалюжний.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно у Львові вперше зносли незаконно зведений 7-поверховий житловий будинок на вул. Личаківській, 259. Як проходив цей процес, дивіться тут.