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Найвищі багатоповерхівки Львова досі не мають протипожежних систем

Ольга Денисяка

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Протягом 2012-2020 років у Львові мали налагодити протипожежні системи у найвищих житлових багатоповерхівках. З 63 будинків такі роботи провели лише у 9-ох. Але навіть після такого ремонту протипожежні системи у висотках залишились несправними. Про це сьогодні, 10 вересня, під час пресконференції повідомив начальник відділу нормативно-технічної роботи та контролю за системами протипожежного захисту та ліцензування ДСНС Львівщини Максим Петрук, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Міська програма ремонту протипожежних систем багатоповерхівок на 2012-2020 роки мала охопити ремонт 63 будинків у Львові (Залізничний район – 8 будинків, Личаківський – 4, Сихівський – 28, Франкіський – 7 та 16 будинків – у Шевченківському районі).

«Під час проведення перевірок було встановлено, що ремонти проведені лише в 9 будинках. Хоч системи змонтовані в 2016-2018 роках і містом витрачені великі кошти на їхнє відновлення та монтаж, зараз вони все одно несправні», – розповів Максим Петрук.

Він також додав, що міська рада Львова не виділяє коштів на технічне обслуговування протипожежних систем у житлових висотках. Відтак фінансувати такі роботи мають самі мешканці багатоповерхівок, адже відповідне рішення у 2018 році прийняло Міністерство регіонального розвитку та будівництва.

Зазначимо, що загалом на території Львівської області введено в експлуатацію 104 об’єкти підвищеної поверховості, 97 із яких розташовані саме у Львові. І від початку 2019 року у таких висотках виникало вже три пожежі, тоді як упродовж усього минулого року займань було 5.

Надзвичайники наголошують, що причинами пожеж у будівлях підвищеної поверховості зазвичай є необережне поводження з вогнем, короткі замикання електромереж, а також порушення правил безпеки під час використання електроприладів.

Під час перевірок найвищих львівських багатоповерхівок ДСНС визначила такі найбільш поширені проблеми:

  • невідремонтовані насоси підвищувачі тиску води;
  • несправне аварійне освітлення на евакуаційних шляхах та у сходових клітках;
  • системи пожежної автоматики і внутрішні пожежні крани або несправні, або взагалі не працюють;
  • захаращення технічних поверхів, комірок та інших приміщень, що ускладнює евакуацію під час пожежі;
  • відсутність перевірок пожежних кран-комплектів (такі перевірки потрібно проводити щороку).

Нагадаємо, Львів останніми роками активно забудовують житловими будинками, готелями та офісами, в тому числі й підвищеної поверховості. Так, на Сихові зараз активно зводять перші у місті 25-поверхівки, біля будівлі ДФС на вул. Стрийській запланове будівництво ІТ-парку, деякі будівлі якого сягатимуть 111 м заввишки (більше 30 поверхів).

Також нещодавно мерія погодила зведення на вул. Липинського 65-метрової будівлі з офісами і готелем, а на території Парку культури хочуть спорудити готель висотою у 72 м.

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