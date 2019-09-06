На Липинського з’явиться 65-метрова будівля з офісами, готелем і паркінгом

Виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив АТ «Укртранснафта» розбудувати існуючий нежитловий будинок на вул. Липинського, 12. Після реконструкції тут з’явиться багатофункціональна будівля з адміністративними, громадськими приміщеннями, апартаментами і підземним гаражем. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 6 вересня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, акціонерне товариство «Укртранснафта» отримало містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з розширенням комплексу нежитлових будівель на вул. Липинського, 12 за рахунок добудови багатофункціональної споруди з адміністративними, громадськими приміщеннями, апартаментами і підземним гаражем зі знесенням окремих споруд.

Як йдеться у рішенні, будівництво вестимуть на земельній ділянці площею майже 1 га. На ній сьогодні розташована філія нафтопроводу «Дружба» ПАТ «Укртранснафта».

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Цільове призначення землі – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Ділянка належить до зони Г-2 – зони центру ділової громадської діяльності місцевого значення, а також входить в історичний ареал Львова.

Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати земельну ділянку на 50%, а також встановив, що висота майбутньої багатофункціональної будівлі не повинна перевищувати 65,5 м.

Зазначимо, що засновником і єдиним акціонером АТ «Укртранснафта» є національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».