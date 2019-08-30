Мерія збільшила висоту будівель львівського ІТ-парку

Сьогодні, 30 серпня, виконавчий комітет міської ради Львова вніс зміни до виданих раніше ТзОВ «Девелопленд Груп» містобудівних умов та обмежень на будівництво ІТ-парку на вул. І. Чмоли, 1. Про це повідомляє Львівський портал.

Як вказано у рішенні, ТзОВ «Девелопленд Груп» звернулось у мерію 21 серпня із проханням внести зміни до виданих 1 березня цього року містобудівних умов та обмежень на будівництво громадського центру та тимчасового дворівневого паркінгу на вул. І. Чмоли, 1.

Зміни полягають у збільшенні висоти шістьох офісних будинків із 37,5 м до 40 м. Характеристики всіх інших будівель, передбачених у проекті ІТ-парку, залишили без змін: коворкінг (22,5 м), багатофункціональний центр (21 м), готель (18,5 м) та ще два офіси-свічки (108,5 та 111,5 м).

Втім все одно гранично допустиму висоту будівель ІТ-парку ТзОВ «Девелопленд Груп» має узгодити з Міжнародним аеропортом «Львів».

Будівництво ІТ-парку вестимуть на чотирьох земельних ділянках загальною площею понад 9 га. Вони знаходяться на перетині вулиць Луганська – Стрийська, також поруч – будівля ДФС Львівщини. Землі входять у зони Г-6 – торговельні зони і Г-2 – зону центру ділової та громадської діяльності. Ділянки мерія ще раніше дозволила забудувати на 47%.

Для того, аби звести ІТ-парк забудовнику також дозволили знести існуючі споруди.

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Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Девелопленд Груп» існує з 2008 року і займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Засновником компанії є кіпрська фірма «Тримус Лімітед», а керівником – Володимир Гудзоватий. Розмір статутного капіталу ТзОВ «Девелопленд Груп» – 53 тисячі гривень.