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Львів'ян кличуть на Всеукраїнський марш за тварин

Соломія Головіна

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У Львові в неділю, 15 вересня, пройде Всеукраїнський марш за тварин. Про це організатори заходу інформують у соцмережах.

 

В неділю, 15 вересня, о 12:00 у Львові вже втретє за ініціативи руху UAnimals відбудеться Всеукраїнський марш за права тварин. Минулого року акція одночасно пройшла у 20 містах і забрала тисячі небайдужих від Львова до Одеси, від Києва до Дніпра.

Марш проходить із 11 головними вимогами:

  • Заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях.
  • Заборона експлуатації тварин для жебракування і фотопослуг.
  • Заборона створення і функціонування притравочних станцій.
  •  Відмова від використання живих тварин для експериментів та ін.
  • Розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин, що постраждали від людини та її діяльності.
  • Заборона хутрових ферм.
  • Сприяння припиненню діяльності живодерів-догхантерів.
  • Припинення програм масового вбивства безпритульних тварин у містах України.
  • Внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходяться на межі зникнення, до Червоної книги України.
  • Чітке визначення права власності на тварину та позбавлення такого права в результаті жорстокого поводження для забезпечення відповідальності власників.
  • Сприяння створенню зоополіції та запровадження в Україні дієвої системи контролю і покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Раніше Львівський портал писав про те, що у Верховній Раді пропонують зареєструвати законопроект, який передбачає заборону в Україні хутрових ферм, діяльність яких ніхто не контролює. Лише за даними офіційної статистики, щороку в державі на хутро вбивають понад 630 тисяч тварин, переважно норок.

Також ми інформували про те, що Міністерство охорони здоров’я України пропонує посилити вимоги до косметичної продукції і заборонити випробування на тваринах.

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