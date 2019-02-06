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В Україні заборонять хутряні ферми

Олена Карп'юк

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Верховній Раді пропонують зареєструвати законопроект, який передбачає заборону хутряних ферм в Україні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав співавтор законопроекту, народний депутат Ігор Васюник, передає Львівський портал.

 

Як наголосив нардеп, заборона діяльності таких ферм в Україні є не лише питанням жорстокого поводження з тваринами і підтримки animal friendly руху. Це ще й питання здоров’я українців та забруднення екології.

На хутряних фермах у великій кількості використовують антибіотики, які потім потрапляють у ґрунт. Наслідком цього є поширення смертельно небезпечної бактерії «метицелін-резистентний стафілокок», яка є збудником сепсису та пневмонії.

«Також від таких ферм є великі викиди аміаку, метану… Для подальшої обробки шкур та хутра використовують алюміній, хлор, хлорбензол, мідь, етиленгліколь, свинець, метанол, нафталін, сульфатну кислоту, толуен, формальдегіди…Все це є дуже шкідливим для людини, адже призводить до раку та безпліддя. Всі ці важкі метали з ґрунтів виводяться століттями! Cаме тому хутрові ферми віднесли до п’ятірки найнебезпечніших виробництв на планеті», – написав Ігор Васюник.

Більше десятка країн світу вже відмовились від хутряних ферм (Великобританія, Австрія та Австралія, Македонія, Болгарія, Словенія, Люксембург, Сербія та Чехія, Хорватії, Японія), ще ряд держав планує закрити такий бізнес протягом 2023-2029 років. А Нідерланди, друга країна за обсягами виробництва хутра норки в ЄС, заборону вводить із 2024 року.

Натомість в Україні повністю відсутнє ліцензування хутряних ферм, а їхню діяльність взагалі ніхто не контролює. Лише за даними офіційної статистики, щороку в Україні на хутро вбивають понад 630 тисяч тварин, переважно норок.

«В розробленому законопроекті пропонується, по-перше, врегулювати законодавчо діяльність існуючих хутрових ферм. По-друге, з 2025 року остаточно заборонити хутрову промисловість в Україні», – пояснив Ігор Васюник.

Нагадаємо, торік у жовтні стало відомо, що на Бродівщині планують збудувати наймасштабнішу в Україні норкову ферму. Через це протестували активісти, а також закликали місцевих мешканців допомогти у блокуванні цього проекту ще на початковій стадії. Згодом через майбутню норкову ферму Бродівська райрада зверталась до Міністерства екології, адже вважає, що вона несе екологічну загрозу для всієї території району.

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