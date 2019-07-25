МОЗ пропонує заборонити тестувати косметику на тваринах

Міністерство охорони здоров’я України пропонує посилити вимоги до косметичної продукції і заборонити випробування на тваринах: триває громадське обговорення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі відомства.

«Вимоги до косметики на українському ринку будуть такими ж, як і на європейському. У порівнянні з нинішніми нормами список заборонених інгредієнтів буде втричі більшим. Під забороною також і тестування косметики на тваринах», – зазначають у МОЗ.

ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

Нові норми – це гарантія якості і безпеки. Втратить актуальність теза «якісне, бо з Європи», тому що вимоги до косметики у нас із країнами Європейського Союзу будуть однаковими.

Зараз як українські виробники, так і закордонні для українського ринку можуть постачати косметику за «заниженими» вимогами. Перелік заборонених інгредієнтів досить невеликий – він налічує всього 400 позицій. Новий регламент пропонує доповнити цей перелік і розширити його до 1383 позицій. Крім того, новий регламент передбачає використання лише дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів.

ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ ВИРОБНИКІВ

Вимоги до українських і закордонних виробників будуть однаковими. Ті компанії, які вже нині мають потужності для застосування нових стандартів, без проблем перейдуть на нові умови. Для інших передбачений перехідний період – 18 місяців. Це дозволить затвердити нові методології і налагодити процеси без фінансових ризиків для компаній і нечесної конкуренції.

Це, зокрема, актуально щодо заборони випробування косметики на тваринах і перехід на новітні технологічні розробки, зокрема альтернативні методи тестування косметичної продукції. Наразі в Україні немає затверджених методологій альтернативних випробувань безпеки косметики. Перехідний період дозволить українському косметичному бізнесу розвиватись без перешкод.

Єдині з ЄС норми допоможуть українським виробникам косметичної продукції в середньостроковій перспективі експортувати свою продукцію до країн Європейського Союзу, а іноземні виробники зможуть розміщувати свої виробництва на території України, що сприятиме зокрема зменшенню вартості їх продукції.

Такі норми діють в Європейському Союзі вже кілька років. І в цих країнах так само нові вимоги до безпеки косметичної продукції впроваджувались з перехідним періодом.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО ДЛЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Новий технічний регламент на косметичну продукцію є одним із кроків України щодо виконання умов Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Регламент розроблений на основі Регламенту ЄС №1223/2009. Документ має усунути юридичні розбіжності, а також адміністративні та технічні бар’єри у торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу.

Також у відомстві зазначили, що пропозиції та зауваження до проекту постанови приймаються до 17 серпня, детальніше – тут.

Раніше Львівський портал писав про те, що у Верховній Раді пропонують зареєструвати законопроект, який передбачає заборону в Україні хутрових ферм, діяльність яких ніхто не контролює. Лише за даними офіційної статистики, щороку в державі на хутро вбивають понад 630 тисяч тварин, переважно норок.