У мерії нарахували 270 мозаїк та мистецьких панно

У Львові облікували об’єкти, на яких розташовані мозаїки та мистецькі панно: таких об’єктів – 270. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Ми провели аудит всіх мозаїк, маємо зараз близько 270 об’єктів. Ми зробили облікові картки вже по 39 об’єктах. Завтра о 19.00 год в управлінні охорони історичного середовища будемо цю тему обговорювати. Ми вже робили дві зустрічі, це вже буде третя. Очікуємо до кінця вересня на виконкомі затвердити перелік та механізм їх збереження», – прокоментував заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Додамо, що зустріч на тему «Мозаїчні твори на фасадах та в інтер’єрах» має відбутись завтра о 19.00 год в управлінні охорони історичного середовища (вул. Валова, 20). Під час зустрічі буде представлено попередній перелік наявних історичних мозаїчних творів Львова. Також буде надана інформація про проведену роботу з боку мерії щодо збереження цих мозаїк та творів мистецтва.

Нагадаємо, що історія із порятунком мозаїк міста розпочалась із нищення забудовником легендарної мозаїки колишнього магазину «Океан».

Так, ще на початку 2019 року міська рада Львова дозволила ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» реконструювати будівлю магазину «Океан» на вул. Володимира Великого, 26-А.

На місце «реконструкції» з перевіркою виїжджала Інспекція держархбудконтролю м. Львова, а сам забудовник обіцяв відновити мозаїку. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради скасував ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію магазину «Океан». Втім забудовник вже встиг майже повністю знищити будівлю.

Додамо, що зруйновані мозаїки на паркані колишнього заводу «Кінескоп» та «Збір винограду», що на будівлі винзаводу на вул. Погулянка, 26. передадуть на збереження музею «Територія терору» .

На початку серпня у міській раді вирішили створити реєстр історичних мозаїк на території міста Львова.