Наступного тижня почнуть відновлювати мозаїку магазину «Океан»

З наступного тижня у Львові розпочнуть роботи з відновлення мозаїки «Море і риби», розміщеної на колишньому магазині «Океан», що на вул. В. Великого, 26а. Про це сьогодні, 30 серпня, під час брифінгу повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

«Після численних зустрічей, ми дійшли бачення, як цю мозаїку буде відновлено. Тому з наступного тижня відновлення відбуватиметься вже на самій локації. Зараз триває вибір техніки, механізму робіт. А вже у вівторок плануємо запросити усіх на вул. В. Великого, безпосередньо на місце робіт», – зазначив Андрій Москаленко.

Також він розповів, що 70% цінних елементів мозаїки збережені – вони будуть в основі відновлення. Зважаючи, що виконкомом скасовані всі документи на цю ділянку – роботи поки будуть виконуватись без втручання у ґрунт.

«Є фахівці, які працюють з мозаїкою вже зараз. Якщо все буде успішно, ми плануємо завершити роботи поки тепло, тому що при холодах працювати неможливо», – додав син автора мозаїки Остап Патик.

Нагадаємо, що ще на початку 2019 року міська рада Львова дозволила ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» реконструювати будівлю магазину «Океан» на вул. Володимира Великого, 26-А

На місце «реконструкції» з перевіркою виїжджала Інспекція держархбудконтролю м. Львова, а сам забудовник обіцяв відновити мозаїку. Згодом виконавчий комітет Львівської міської ради скасував ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію магазину «Океан». Втім забудовник вже встиг майже повністю знищити будівлю.

Додамо, що зруйновані мозаїки на паркані колишнього заводу «Кінескоп» та «Збір винограду», що на будівлі винзаводу на вул. Погулянка, 26. передадуть на збереження музею «Територія терору» .

На початку серпня у міській раді вирішили створити реєстр історичних мозаїк на території міста Львова.