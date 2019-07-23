ОСТАННІ НОВИНИ

Працівники Новояворівської ТЕЦ перекрили трасу Львів – Краковець

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 23 липня, близько двох сотень людей перекрили трасу Львів – Краковець у селі Когути Яворівського району. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Близько 200 людей ходять безперестанку зеброю, таким чином заблокувавши рух автомобілів. Через це по обидва боки траси Львів – Краковець вже утворилася черга, втім машини обіцяють пропускати із певною періодичністю.

Протестувальники, які є працівниками Новояворівської ТЕЦ, вимагають виплатити їм заборговану зарплату. Скільки саме коштів їм не виплатили, наразі невідомо.

На місці працюють патрульні, наразі всі деталі події з’ясовуються.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.

Фото: патрульна поліція Львівщини

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...