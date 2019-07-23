Працівники Новояворівської ТЕЦ перекрили трасу Львів – Краковець

Сьогодні, 23 липня, близько двох сотень людей перекрили трасу Львів – Краковець у селі Когути Яворівського району. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Близько 200 людей ходять безперестанку зеброю, таким чином заблокувавши рух автомобілів. Через це по обидва боки траси Львів – Краковець вже утворилася черга, втім машини обіцяють пропускати із певною періодичністю.

Протестувальники, які є працівниками Новояворівської ТЕЦ, вимагають виплатити їм заборговану зарплату. Скільки саме коштів їм не виплатили, наразі невідомо.

На місці працюють патрульні, наразі всі деталі події з’ясовуються.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.

Фото: патрульна поліція Львівщини