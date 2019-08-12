АРМА шукає нових управителів для двох ТЕЦ на Львівщині

Агентство з розшуку та менеджменту активів 8 серпня оголосило нові конкурси на обрання управителів Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ на Львівщині для якісної підготовки до опалювального сезону 2019-2020 років. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації АРМА.

Всього таких конкурсів чотири, а саме:

конкурс на обрання управителя з виробництва електричної та теплової енергії на ТЕЦ у м. Новий Розділ (https://tinyurl.com/NovyiRozdil1);

конкурс на обрання управителя з розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новий Розділ (https://tinyurl.com/NovyiRozdil2);

конкурс на обрання управителя з виробництва електричної та теплової енергії на ТЕЦ у м. Новояворівськ (https://tinyurl.com/novoyavorivsk1);

конкурс на обрання управителя з розподілу електричної енергії, що виробляється на ТЕЦ у м. Новояворівськ (https://tinyurl.com/novoyavorivsk2).

Причина оголошення саме чотирьох конкурсів, а не одного, – вимога нового законодавства розмежовувати виробництво та розподіл енергії, а також розрахунок агентства, що кожною з ТЕЦ можливо управляти окремо. Крім того, аналітика виробничих потужностей теплоелектроцентралей свідчить, що обидві ТЕЦ придатні до рентабельної роботи.

«Проведення чотирьох конкурсів має заохочувати конкуренцію гравців енергетичного ринку, зменшувати їхні майбутні витрати на утримання активів ТЕЦ та знижувати адміністративні ризики різних видів діяльності у сфері енергетики для одного управителя», – зазначив голова АРМА Антон Янчук.

АРМА впевнене, що управління цими ТЕЦ у нинішньому сезоні може бути історією успіху і заздалегідь запрошує професіоналів на ринку енергетики до співпраці.

Варто зазначити, що термін дії чинного договору управління ПП «Гарант Енерго М» спливає у вересні цього року.

Нагадаємо, на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Їх підозрюють у заволодінні 300 млн кубометрів природного газу на понад 1,4 млрд грн. Згідно з даними Єдиного державного реєстру юросіб, кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є нардепи від БПП Ярослав і Богдан Дубневичі.

Згодом Новояворівську й Новороздільську ТЕЦ заарештували і передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М».

Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі був зрив опалювального сезону, із ТЕЦ масово звільнялися працівники. Аби повернути людей назад, новий управитель заманював їх премією, розміром у половину зарплати.

Також зауважимо, що в кінці липня 2019 року голова Львівської ОДА Маркіян Мальський запропонував підготувати альтернативний план дій для підготовки опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі.