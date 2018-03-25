Вчора, 24 березня ДФС підписала угоду з польськими фірмами про реконструкцію двох пунктів пропуску на Львівщині: «Рава-Руська» та «Шегині». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України Михайло Хміль.

«Підписання угод відбулося між керівництвом ДФС та двома польськими фірмами, які виграли тендер на здійснення робіт із реконструкції пунктів пропуску «Рава-Руська» (за близько 1,5 млн. євро) та «Шегині» (за близько 15 млн. євро). На наступному тижні очікуємо підписання угоди по пункту пропуску «Краківець» (за 6,9 млн. євро)», – йдеться у повідомленні.

Також нардеп зазначив, що при умові оперативного погодження контрактів Міністерством фінансів Польщі будівельні роботи можуть розпочатись уже літом і мають бути зреалізовані до 2020 року.

«Реконструкція згаданих пунктів пропуску дасть можливість чітко розмежувати смуги для вантажного, пасажирського та легкового транспорту, а також частково автоматизувати роботу митників, зокрема через автоматичне зчитування номерних знаків з транспортних засобів. У результаті матимемо скорочення часу митного огляду, а відповідно і зменшення черг на українсько-польському кордоні», – написа Михайло Хміль.

Також він додав, що загальна сума польського кредиту на умовах пов’язаної допомоги становить 100 мільйонів євро. Кошти з нього розподілені наступним чином: 25 мільйонів на оптимізацію трьох пунктів пропуску (ДФС), 7 мільйонів для Державної прикордонної служби та 68 мільйонів євро на ремонт прикордонних автомобільних доріг для Укравтодору.

Фото: Facebook-сторінка – Михайла Хміля