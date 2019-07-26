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Визначено переможця виборів до парламенту у 125 окрузі на Львівщині

Андрій Котенський

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Центральна виборча комісія опрацювала усі 100% протоколів у виборчому окрузі №125, який включає Самбір, частину Самбірського району, Сколівщина, Старосамбірщина і Турківщина. У підсумку переміг чинний нардеп Андрій Лопушанський. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Андрій Лопушанський – народний депутат України. Самовисуванець, член політичної партії «Конгрес Українських Націоналістів». Його підтримали 23,38% виборців, а це 19 110 голосів.

На другому місці опинився один із найбагатших депутатів Львівської міської ради Юрій Доскіч, якого підтримало 18,73% виборців.

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Варто нагадати, що Андрій Лопушанський родом із міста Добромиля, а зараз мешкає у Києві. У 2005 році стає засновником ТОВ «Роял Хоспітеліті Груп» (Royal Hospitality Group), яка займається готельним бізнесом. Із 2005 по 2014 рік був першим заступником голови правління Нафтогазу України, при цьому з 2010 перебував у декретній відпустці для догляду за дитиною. Звільнений з посади влітку 2014 розпорядженням прем’єр-міністра Яценюка «у зв’язку з нез’явленням на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд». Зауважимо також, що він є кумом ексголови НАК «Нафтогаз України» Олексія Івченка.

Щодо кар’єри у Верховній Раді, то Андрій Лопушанський  у 2006 – 2007 роках був нардепом V скликання (№ 70 у списку блоку «Наша Україна»). У 2012 році балотувався у народні депутати за виборчим округом № 125. Вже на виборах  2014 року обраний у цьому ж окрузі як самовисуванець та член «Конгресу Українських Націоналістів». У парламенті увійшов у фракцію партії «БПП». Є головою підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Додамо, що аналітичний портал «Слово і діло» промоніторив роботу Андрія Лопушанського у парламентському кріслі з моменту вступу на посаду у 2014 році. Як зазначається, парламентар дав 11 обіцянок, з яких жодної не виконав, а 7 – провалив.

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