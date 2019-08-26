Анонім «мінував» дев’ятиповерхівку на Левандівці

У неділю, 25 серпня, орієнтовно о 10:50 год. поліцейські отримали анонімне повідомлення про закладення вибухівки у житловому дев’ятиповерховому будинку на вул. Роксоляни, 43. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Про зімнування анонім повідомив правоохоронців, зателефонувавши їм із мобільного телефону. Вимог, виконання яких могло би відвернути вибух, він не висував.

На місці працювали вибухотехніки, кінологи, правоохоронці та працівники інших спецслужб. Із будинку евакуювали близько 100 мешканців. Жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Наразі особу псевдомінера встановлюють.

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Згідно з Кримінальним кодексом України надане завідомо неправдиве повідомлення про замінування об’єкта передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Як повідомляв Львівський портал, із початку 2019 року на Львівщині поліцейські відкрили 47 кримінальних справ через псевдозамінування. Також МВС пропонувало правоохоронцям спершу перевіряти повідомлення про замінування на фейковість.