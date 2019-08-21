Усіх українських моряків залишили у Росії під вартою до кінця жовтня

Московський міський суд у середу, 21 серпня, відмовив у звільненні зі слідчого ізолятора 13 українських моряків, заарештованих після силового захоплення в районі Керченської протоки восени 2018 року. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Постанову Лефортовського суду Москви, згідно з якою продовжено термін тримання під вартою стосовно обвинувачених Віктора Беспальченка, Володимира Варимеза, Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергія Чуліби, Юрія Без’язичного, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Богдана Небилиці, Євгена Семидоцького на термін до 24 жовтня, а щодо Андрія Артеменка, Василя Сороки й Андрія Ейдера до 26 жовтня залишити без зміни, апеляційну скаргу захисту без задоволення», – оголосила рішення суддя.

16 серпня суд визнав законним арешт 11 обвинувачуваних моряків. Засідання відбулося в закритому режимі для «збереження таємниці досудового розслідування».

Як відомо, 25 листопада 2018 року Росія атакувала українські військові кораблі в Азовському морі. На бортах захоплених росіянами суден «Яни Капу», «Бердянськ», «Нікополь» перебували 24 українські моряки, яких згодом арештували. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права виніс рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти РФ, яким зобов’язав Росію негайно відпустити та надати можливість повернутися до України 24 захопленим поблизу Керченської протоки морякам. Росія ж заявила, що не визнає компетентності цього вироку, і позиція Кремля щодо звільнення українських моряків не змінилася.

Також було відомо, що між Заходом і Росією ще до вступу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, за яким звільнення полонених українських моряків і повернення кораблів мало стати частиною ширшої домовленості. За цим планом, Захід повертає Росії повноваження в ПАРЄ навіть без найменших винятків. Росія у відповідь знаходить схему звільнення моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи.

26 червня в МЗС України повідомили, що отримали ноту, у якій Росія пропонує Україні надати письмові гарантії того, що кримінальне переслідування моряків в Україні буде продовжене відповідно до російського законодавства.

Володимир Путін заявив, що для звільнення полонених українських моряків потрібно дочекатися завершення судового розгляду.

При цьому додамо, що у липні Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці арешт українським морякам.