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У Дрогобичі анонім «мінував» вокзал

Наталя Дуляба

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У понеділок ввечері, 19 серпня, телефоном анонім повідомив правоохоронців про замінування залізничної станції у Дрогобичі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Повідомлення про закладення вибухівки поліцейські отримали о 23:50 год. Вимог, виконання яких могли би відвернути вибух, не висувалось. На місце події виїхали вибухотехніки, кінологи, правоохоронці та працівники інших спецслужб. Жодних вибухонебезпечних предметів вони не виявили.

Евакуацію людей не проводили, оскільки  у цей час приміщення вокзалу було закрите через відсутність руху поїздів.

Наразі особу псевдомінера встановлюють, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, цими вихідними правоохоронці шукали вибухівку на фестивалі Zaxidfest. А нещодавно протягом одного дня анонім встиг «замінувати» аж 55 об’єктів у Львові.

Згідно з Кримінальним кодексом України надане завідомо неправдиве повідомлення про замінування об’єкта передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Як повідомляв Львівський портал, із початку 2019 року на Львівщині поліцейські відкрили 47 кримінальних справ через псевдозамінування. Також МВС пропонувало правоохоронцям спершу перевіряти повідомлення про замінування на фейковість.

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