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На території проведення «Західфесту» правоохоронці шукали вибухівку

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи перевіряли інформацію про замінування місця проведення масштабного музичного фестивалю фестивалю «Західфест», який проводився 16-18 серпня у с. Родатичі Городоцького району. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Як наголошується, 18 серпня о 22:53 год. на «102» надійшло повідомлення від мешканця Львова про замінування місця проведення фестивалю.

«Інформацію про замінування він ніби почув від пасажирів автомобіля, який проїжджав повз нього», – зазначають у департаменті.

На місці працювали підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова. 19 серпня о 00:27 год. перевірка була закінчена. Інформація про замінування не підтвердилась.

Також додамо, що вчора, 18 серпня, надійшло ще одне повідомлення про замінування: цього разу – 9-ти поверхового житлового будинку на вул. С. Петлюри, 2а у Львові. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

На місці працювали підрозділи сил ЦЗ м. Львова, вибухового пристрою не виявлено. За надання хибного повідомлення затримано мешканця цього ж будинку 1963 року народження.
Проводяться слідчі дії.

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