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Анонім «мінував» у Львові 55 об’єктів

Наталя Дуляба

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У понеділок, 5 серпня, о 16:23 год. на електронну пошту патрульної поліції України надійшло анонімне повідомлення про замінування відразу 55 різних об’єктів у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Серед будівель, де нібито була закладена вибухівка, – 25 житлових будинків, 7 готелів, 12 торгово-розважальних центрів і 11 лікарень. Повідомлення про замінування виявилось фейком.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, що надали неправдиве повідомлення про замінування.

Згідно з Кримінальним кодексом України надане завідомо неправдиве повідомлення про замінування об’єкта передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 6 років.

Нагадаємо, із початку 2019 року на Львівщині поліцейські відкрили 47 кримінальних справ через псевдозамінування. Також МВС пропонувало правоохоронцям спершу перевіряти повідомлення про замінування на фейковість

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