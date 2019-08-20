ОСТАННІ НОВИНИ

Двоє львівських велосипедистів вибороли медалі на Lviv Open Cup

Наталя Дуляба

|

Упродовж 15-17 серпня на стадіоні СКА, що на вул. Клепарівській у Львові, проходили міжнародні змагання з велосипедного спорту Lviv Open Cup. Двоє львівських спортсменів здобули призові місця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

23-річна велосипедистка Олена Старікова виборола одразу дві нагороди: перше місце у гонці кейрін серед жінок та першість у гіті на 500 метрів серед жінок.

Серед львівських спортсменів кращий результат показав й 19-річний Олег Канака. У гонці скретч серед чоловіків він зайняв друге місце.

Зазначимо, що в січні велогонщиця Олена Старікова стала володаркою Кубка світу. За підсумками грудня 2018 року її визнали найкращою спортсменкою Львівщини. А нещодавно вона виборола «срібло» на ІІ Європейських іграх.

Нагадаємо, міжнародні змагання з велосипедного спорту Lviv Open Cup відбуваються вже всьоме. Цьогоріч на цю спортивну подію до Львова приїхали близько 150 учасників з України, Білорусі і Румунії.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...