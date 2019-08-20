Двоє львівських велосипедистів вибороли медалі на Lviv Open Cup

Упродовж 15-17 серпня на стадіоні СКА, що на вул. Клепарівській у Львові, проходили міжнародні змагання з велосипедного спорту Lviv Open Cup. Двоє львівських спортсменів здобули призові місця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

23-річна велосипедистка Олена Старікова виборола одразу дві нагороди: перше місце у гонці кейрін серед жінок та першість у гіті на 500 метрів серед жінок.

Серед львівських спортсменів кращий результат показав й 19-річний Олег Канака. У гонці скретч серед чоловіків він зайняв друге місце.

Зазначимо, що в січні велогонщиця Олена Старікова стала володаркою Кубка світу. За підсумками грудня 2018 року її визнали найкращою спортсменкою Львівщини. А нещодавно вона виборола «срібло» на ІІ Європейських іграх.

Нагадаємо, міжнародні змагання з велосипедного спорту Lviv Open Cup відбуваються вже всьоме. Цьогоріч на цю спортивну подію до Львова приїхали близько 150 учасників з України, Білорусі і Румунії.