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Найкращою спортсменкою області стала велосипедистка Олена Старікова

Дарина Смеречанська

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Найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками грудня 2018 року стала велосипедистка Олена Старікова. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Традиційне щомісячне голосування членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації   та виконкому відділення НОК України у Львівській області визначило найкращою спортсменкою Львівщини за підсумками грудня 2018 року майстра спорту України міжнародного класу з велосипедного спорту (трек), вихованку Львівської школи вищої спортивної майстерності Олену Старікову.

Це звання Олена Старікова здобула завдяки успішним  виступам на ІІІ етапі Кубку Світу (30.11 – 02.12.2018 р., м. Берлін, (Німеччина) завоювавши   І місце в гіті на 500 метрів з місця, ІІІ місце в спринті з велосипедного спорту (трек) та на IV етапі Кубку Світу (14.16 – 16.12.2018 р., м. Лондон (Велика Британія) IV місце  в спринті з велосипедного спорту (трек).

Незабаром відбудеться урочиста церемонія нагородження спортсменки та її тренера Євгена Болібруха. Дату та місце проведення буде повідомлено згодом.

Довідка

Старікова Олена Вікторівна – народилась 22.04.1996 року у місті. Харків, вихованка Харківського державного вищого училища фізичної культури №1 та Львівської школи вищої спортивної майстерності, Майстер спорту України міжнародного класу з велосипедного спорту (трек), член національної збірної команди України з велосипедного спорту (трек),  Представляє Львівську область та Збройні сили України.

 

 

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