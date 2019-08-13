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На міжнародні змагання до Львова з’їдуться 150 велосипедистів

Наталя Дуляба

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У четвер, 15 серпня, на території стадіону СКА, що на вул. Клепарівській у Львові, стартують міжнародні змагання з велосипедного спорту Lviv Open Cup. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

На міжнародні змагання, які цьогоріч у Львові відбуватимуться уже всьоме, приїдуть близько 150 учасників з України, Білорусі і Румунії.

Змагатимуться велосипедисти у трекових дисциплінах, які включені до програми Олімпійських ігор: медісон, спринт, командний спринт, омніум, гіт, індивідуальна гонка переслідування, командна гонка переслідування. Завершиться Відкритий кубок Львова з велоспорту у суботу, 17 серпня.

«Приємно, що з кожним роком участь у Lviv Open Cup бере все більше спортсменів. Радіємо також, що у Львові постійно зростає кількість людей, що використовують велосипед, прямуючи на роботу чи відпочинок. Такі змагання роблять Львів велосипедною столицею не тільки України, а й всієї східної та центральної Європи», – розповів начальник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як.

15 серпня змагання розпочнуться о 16:00 год., а 16-17 серпня – о 10:00 год.

Організаторами змагань є Міністерство молоді та спорту, управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА, управління молоді та спорту Львівської міськради та Львівська обласна федерація велосипедного спорту.

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