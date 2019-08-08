Майно винного заводу на Погулянці продають у Дніпрі майже за 6 мільйонів

Майно збанкрутілого державного підприємства «Львівське агроторгове підприємство», колишній завод «Укрвино», що на вулиці Погулянка, 26 у Львові, виставили на аукціон за стартовою ціною 5,98 млн грн. Торги проводить «Українська універсальна біржа». Про це пишуть «Наші гроші», передає Львівський портал.

Аукціон відбудеться 4 вересня 2019 року у Дніпрі попри те, що офіс біржі є у Львові. На торгах планують продати цілісний майновий комплекс загальною площею 11 612 кв м – це 11 промислових приміщень заводу та комунікації.

Земельна ділянка не продається. Право власності (користування) на землю до покупця не переходить. «Покупець самостійно вирішує питання щодо оформлення права власності (користування) земельною ділянкою», – йдеться в оголошенні.

Оголошення про проведення аукціону було розміщено на сайтах Вищого господарського суду України та Міністерства юстиції України. Але з’явились вони лише у понеділок, 5 серпня, о 12:26 год. та 16:07 год. відповідно. На сайті біржі оголошення про проведення аукціону відсутнє. Останній день прийму заявок – 7 серпня до 16:00.

До цього ж часу охочі взяти участь в торгах повинні були сплатити гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової вартості майна, тобто 598,56 тис. грн. Відтак потенційні учасники мали лише дві доби на підготовку документів.

Ліквідатор, арбітражний керуючий Ігор Шимчишин, повідомив, що такий короткий термін був визначений саме біржою. Однак на біржі цю інформацію заперечили. Представниця Української універсальної біржі Ольга, яка відмовилася називати своє прізвище, розповіла, що така інформація про кількість днів для реєстрації учасників була запропонована саме ліквідатором. Вона також відмовилася назвати кількість зареєстрованих учасників, посилаючись на конфіденційність цієї інформації. А Ігор Шимчишин сказав, що не володіє цією інформацією.

«Львівське агроторгове підприємство» у 2016 році було визнано банкрутом, було відкрито ліквідаційну процедуру. Проте Комітет боржників (ті, кому підприємство було винне гроші) не був задоволений цим рішенням і ліквідаційним процесом, а тому справа тривалий час була в судах, проте жодних розумних пропозицій щодо санації підприємства та відновлення його платоспроможності не надходило.

У жовтні 2017 року депутати Львівської міської ради ініціювали звернення до Прем’єр-міністра України та Міністра аграрної політики та продовольства з проханням передати у власність територіальної громади Львова зруйновані приміщення заводу. Проте відповіді не було.

(Приміщення колишнього винного заводу, вул. Погулянка, 26)

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У 2018 році було проведено судову будівельно-технічну експертизу експертно-розрахунковим бюро ТзОВ «Серб». Згідно з її висновком, всі будівлі ДП «Львівське агроторгове підприємство» знаходились в аварійному стані, фізичний знос становив 80-100%. На засіданні комітету було прийнято рішення про визнання підприємства банкрутом та про призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Ігоря Шимчишина.

11 липня 2019 року Господарський суд Львівської області визнав підприємство банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Суд також зобов’язав оприлюднити оголошення про банкрутство на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України. Менш ніж через місяць тут також з’явилось оголошення про продаж майна.

«Львівське агроторгове підприємство» було засновано на базі заводу «Укрвино», яке було відоме у Львові виробництвом колись популярного вермуту «Квіти Погулянки». В свою чергу «Укрвино» працювало на місці колишньої броварні Яна Кляйна.