У МОЗ розповіли, що буде зі студентами, які прогуляли іспит із основ медицини чи «зливали» завдання

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM). Відтак робоча група Міністерства охорони здоров’я України проаналізувала ситуацію та вирішила, що робити з тими спудеями, які не з’явились на тестування або фотографували й поширювали завдання у мережі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

«Учасники робочої групи МОЗ України, яка проаналізувала успішність складання міжнародного іспиту з основ медицини-2019, підтвердили, що запровадження цього іспиту суттєво вплинуло на бачення розвитку медичної освіти усіма суб’єктами навчального процесу: як адміністрацією університетів, так і самими студентами. Зважаючи на недоброчесність окремих студентів та суттєві недоліки в адмініструванні проведення іспиту, робоча група дійшла висновку, що оцінки за IFOM 2019 не впливатимуть на долю студентів», – заявив заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський.

Водночас робоча група відзначила безпрецедентну кількість порушень норм доброчесності та правил складання іспиту, які зафіксували 1-3 липня. Мова йде про розкриття частини тестових завдань у перший день тестування та розповсюдження їх серед студентів, які складали іспит 2 і 3 липня. Тож робоча група вирішила:

всі студенти, які з’явились і складали тест 1-3 липня , мають бути переведені на 4 курс і продовжити навчання;

, мають бути переведені на 4 курс і продовжити навчання; студентів, які помічені в порушеннях норм доброчесності та правил проведення іспиту, зокрема фотофіксації тестових завдань та розповсюдження їх у публічному доступі, рекомендовано відрахувати з університетів;

ті студенти, які не з’явилися на тестування, слід вважати такими, що не склали іспит. Втім вони зможуть перескласти іспит впродовж наступного навчального року. Ті студенти, які не з’явились на складання іспиту з поважних причин, матимуть можливість наступного року скласти міжнародний іспит з основ медицини вперше.

«Міжнародний іспит є інструментом незалежного оцінювання, а відтак унеможливлює корупцію. Робоча група наголосила на необхідності закріплення незалежного оцінювання як невід’ємної частини Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Це означає, що прийшов кінець епохи продажу дипломів лікаря в Україні. Українські пацієнти заслуговують на доброчесного порядного висококваліфікованого лікаря, а не шахрая у білому халаті», – наголосив Олександр Лінчевський.

Зазначимо, до робочої групи МОЗ України увійшли представники університетів, студенти яких здобули найкращі результати: Тернопільський національний медичний університет, Львівський національний медичний університет, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, а також Ужгородський національний університет.

Нагадаємо, міжнародний іспит з основ медицини загалом склали 10 099 українських студентів. Ще 2783 потенційних медиків взагалі не з’явились на іспит, при цьому лише 45 із них надали докази поважних причин.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявляла, що деяким студентам вдалося сфотографувати тестові завдання та пошити їх у мережі. Такі порушення зафіксували в основному за студентами-іноземцями. Відтак Супрун обіцяла, що всі порушники обов’язково будуть покарані.

Результати тестування також показали низький рівень знань майбутніх медиків. Середній відсоток правильних відповідей студентів склав усього 30,24%. Львівський медуніверситет посів третє місце у рейтингу успішності вишів за результатами IFOM.

Як повідомляв Львівський портал, міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) студенти в Україні складали вперше як частину Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Розробляла тест і перевіряла успішність його складання Національна рада медичних екзаменаторів (NMBE, США) – найавторитетніша у світі міжнародна атестаційна агенція.