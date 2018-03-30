Світська левиця Періс Хілтон завітала до Львова

Відома світська левиця Періс Хілтон прибула у аеропорт “Львів”. Про це повідомила волонтер Уляна Флишко у Facebook, оприлюднивши фото зірки.

Як повідомлялося у ЗМІ, акторка, модель, співачка Періс Хілтон перебуватие кілька днів з візитом в Україні разом із своїм нареченим Крісом Зілкою, який має українське походження.

Зокрема, вони мають бути присутні завтра на відкритті “Гранд Готелю”, який належить підприємцю та депутату Львівської міськради Григорію Козловському.

Фото: Уляна Флишко