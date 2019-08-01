Через отруєння в ресторані у Сокільниках поліція відкрила кримінал

Львівські поліцейські розслідують обставини отруєння дванадцятьох осіб в ресторані «Княжий двір», що в Сокільниках.

«У Пустомитівський відділ поліції 31 липня надійшло повідомлення про те, що у медичні заклади Львова та Пустомитівщини з симптомами харчового отруєння звернулись дванадцятеро осіб. Одинадцятеро з них, у тому числі двоє дітей віком 4 та 10 років, були госпіталізовані. Один з пацієнтів від госпіталізації відмовився», – мовиться у повідомленні Нацполіції.

Як встановили правоохоронці, усі пацієнти медичних закладів 27 та 28 липня могли отруїтись в одному з ресторанів у селі Сокільники Пустомитівського району, де святкували день народження та хрестини. Встановлюються обставини події, призначені експертизи, досудове розслідування триває.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання – штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.