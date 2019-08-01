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Отруєння в ресторані у Сокільниках: в закладі прокоментували ситуацію

Вероніка Рой

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Адміністрація ресторану «Княжий двір», в якому ймовірно отруїлися відвідувачі, прокоментували ситуацію. У закладі запевняють, що причиною отруєння могли стати продукти або ж алкогольні напої, що клієнти принесли до закладу із собою, під свою відповідальність. Про це розповіли в адміністрації ресторану «Княжий двір».

 

«На час проведення розслідування, ми тимчасово зупинили нашу діяльність та активно співпрацюємо з державними органами, допомагаючи їм, надаємо всю необхідну інформацію для з’ясування причин та умов отруєння», – зазначила адміністрація ресторану.

Нагадаємо, 30 липня до медиків з харчовим отруєнням почали звертатися люди, які харчувалися у ресторані «Княжий двір», що у Сокільниках. Поліцейські розслідують обставини отруєння.

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