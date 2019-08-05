Із початку року чадним газом на Львівщині отруїлися 172 людини

Із початку 2019 року внаслідок отруєння чадним газом на території Львівщини постраждали 172 людини, серед них – 59 дітей. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Через чадний газ із початку року в області загинули 9 осіб, в тому числі – одна дитина.

Зазначимо, у Львові протягом 2018 року внаслідок отруєння чадним газом постраждали більше 150 людей, 9 із них загинули.

Через масові отруєння у Львові взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Завершити їх мали до середини березня, але через те, що мешканці не впускають комунальників і газовиків у свої квартири, термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.