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ЦВК визнала обраними 191 народного депутата

Вероніка Рой

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Центральна виборча комісія визнала обраними до Верховної Ради 191 народного депутата. Про це йдеться на офіційному сайті ЦВК.

 

«На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 31 ОВО», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що ЦВК визнала обраними народними депутатами: Борзову І.Н. – в ОВО № 14, Білозір Л.М. – в ОВО № 15, Мейдича О.Л. – в ОВО № 18, Івахіва С.П. – в ОВО № 21, Чорного Д.С. – в ОВО № 34, Яковенка Є.Г. – в ОВО № 52, Мороза В.В. – в ОВО № 59, Костюка Д.С. – в ОВО № 65, Грищенко Т.М. – в ОВО № 66, Яцик Ю.Г. – в ОВО № 79, Фріса І.П. – в ОВО № 84, Матусевича О.Б. – в ОВО № 86, Дунду О.А. – в ОВО № 91, Колюха В.В. – в ОВО № 92, Скороход А.К. – в ОВО № 93, Василевську-Смаглюк О.М. – в ОВО № 96, Буніна С.В. – в ОВО № 98, Гриб В.О. – в ОВО № 105, Сухова О.С – в ОВО № 107, Шахова С.В. – в ОВО № 114, Васильченко Г.І. – в ОВО № 118, Саламаху О.І. – в ОВО № 121, Камельчука Ю.О. – в ОВО № 124, Пасічного О.С. – в ОВО № 127, Гончаренка О.О. – в ОВО № 137, Чернявського С.М. – в ОВО № 138, Урбанського А.І. – в ОВО № 143, Березіна М.Ю. – в ОВО № 151, Василіва І.В. – в ОВО № 164, Арсенюка О.О. – в ОВО № 195, Лис О.Г. – в ОВО № 201.

Окрім того, ЦВК внесла зміни до складу окремих окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919.

Попереднім переліком визнаних нардепів, можна ознайомитися тут.

Зазначимо,що парламентські вибори проходили у 199 одномандатних округах.

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