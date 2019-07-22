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На 121 окрузі лідирує Орест Саламаха

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Директор з будівництва у ТОВ «Буд Інвест Ком» Орест Саламаха від партії «Слуга народу» лідирує на 121 виборчому окрузі, який охоплює міста Борислав, Дрогобич, Трускавець та весь Дрогобицький район. Такі дані 68,53% опрацьованих протоколів оприлюднила ЦВК, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За попередніми даними, Ореста Саламаху підтримало 19,36% виборців. Його головний конкурент – представник «Європейської солідарності» Михайло Задорожний, набирає 17,94%.

Варто додати, що саме 121 округ зібрав найбільшу кількість кандидатів у нардепи. Тут за місце у Верховній Раді змагається 21 особа. Більше деталей про них – тут.

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