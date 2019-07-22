ОСТАННІ НОВИНИ

На 124 округу Львівщини у лідери виривається «Зе» кандидат

Андрій Котенський

|

На сайті ЦВК оприлюднено перші дані про результати голосування на 124 окрузі, де голосували Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького районів області. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Згідно з оприлюдненими даними 75,48% протоколів, лідирує бізнес-тренер, консультант Юрій Камельчук, за якого віддали свої голоси 16,15% виборців. Водночас на другу позицію скотилася «свободівка» і директорка школи Оксана Береза, у якої наразі підтримка 13,05% виборців.

Шанси решти кандидатів на перемогу значно нижчі.

(Натисніть на зображення для збільшення)

За депутатське крісло в окрузі №124  борються 17 людей: Більше про всіх кандидатів – за посиланням.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...