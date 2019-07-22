На 124 округу Львівщини у лідери виривається «Зе» кандидат

На сайті ЦВК оприлюднено перші дані про результати голосування на 124 окрузі, де голосували Червоноград, Сокальський і частина Кам’янка-Бузького районів області. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Згідно з оприлюдненими даними 75,48% протоколів, лідирує бізнес-тренер, консультант Юрій Камельчук, за якого віддали свої голоси 16,15% виборців. Водночас на другу позицію скотилася «свободівка» і директорка школи Оксана Береза, у якої наразі підтримка 13,05% виборців.

Шанси решти кандидатів на перемогу значно нижчі.

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За депутатське крісло в окрузі №124 борються 17 людей: Більше про всіх кандидатів – за посиланням.