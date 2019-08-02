На польському кордоні зросли відмови у в'їзді українцям

У першому півріччі 2019 року кількість відмов у в’їзді громадянам України на кордоні з Польщею склала 27 тисяч 923, що на 12,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Про це повідомляє аналітичний центр «Європа без бар’єрів» з посиланням на дані польської Прикордонної служби за перше півріччя 2019 року.

«Це свідчить про те, що ситуація з відмовами у в’їзді громадянам України на кордонах Європейського Союзу стабілізується після понад 50-відсоткового зростання у 2018 році, адже абсолютна більшість всіх відмов у в’їзді до ЄС стаються на польському кордоні. Ми очікуємо подальшої стабілізації цього показника», – пояснила виконавча директорка організації Ірина Сушко.

Вона нагадала, що різке зростання відмов у 2018 році було прогнозованим, адже фактично після початку дії безвізового режиму з ЄС вони перемістилися з етапу отримання візи на етап перетину кордону.

«Насправді, коли ми візьмемо дані за 2016 рік, до безвізу, додамо відмови у візі до відмов на кордоні і порівняємо з аналогічними даними за 2018 рік, то побачимо, що загальна кількість відмов навіть зменшилася», – розповіла експертка.

Загалом, згідно зі звітом Прикордонної служби Польщі, у першому півріччі 2019 року громадяни України здійснили майже 5 мільйонів візитів до Польщі, що на 250 тисяч більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Зокрема, удвічі зросла кількість перетинів кордону повітряним шляхом – зі 157 тисяч до 312 тисяч.

Головними причинами відмов у в’їзді громадянам України на польському кордоні залишаються 1.брак документів для підтвердження мети візиту й умов перебування і 2. брак коштів для забезпечення перебування або повернення назад. Так само як і раніше, абсолютна більшість відмов стаються на наземному кордоні.