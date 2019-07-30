Львівським патрульним, які затримали чиновника Верховної Ради, оголосили про підозру

Державне бюро розслідувань сьогодні, 30 липня, оголосило підозру двом львівським патрульним, які 26 січня цього року затримали голову секретаріату Комітету Верховної Ради з протидії корупції Юрія Сорочика. Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Вікторія Балицька.

При цьому вона додала, що патрульних Івана Ляховича і Ростислава Зворського підозрюють у перевищенні повноважень (ст.365 ч.2).

«26 січня ввечері на кільцевій дорозі Львова двоє патрульних побачили БМВ Х5 без увімкнених фар ближнього світла. Коли під’їхали зробити зауваження, то виник конфлікт з пасажиром, ним виявився чиновник ВР Ю.Сорочик. Як випливає з відповіді, яку надав моєму адвокату керівник Львівської УПП: «Під час виконання працівниками Управління службових обов`язків Сорочик Ю.Ю. погрожував, заподіюючи інспекторам тілесних ушкоджень. Зважаючи на те, що особа своїми небезпечними діями завдала шкоду було застосовано спеціальний засіб «кайданки» відповідно до п.3 ст.45 ЗУ «Про Національну поліцію», що і було підставою затримання гр.Сорочика Ю.Ю.», – нагадала вона передісторію цієї ситуації.

За її словами, відразу після інциденту правоохоронні органи провели службову перевірку і знайшли близько 20 пунктів порушень (в т.ч. 3п.45 ст ЗУ «Про Національну поліцію») в діях своїх підлеглих.

«Зокрема порушення 80 ст Конституції України – порядок затримання народного депутата. Але Сорочик не депутат! І наказ по стягненню патрульним із оцим «затриманням депутата» підписує керівник ДПП Є.Жуков. Що ви, хлопці, ще понапідписували за всі ці роки? По рапорту Р.Зворського про те, що його під час виконання вдарив чиновник Яворівський відділ поліції відкриває кримінальне провадження за ст. 345 ч.2. Але справу не розслідували, а просто закрили. Хоча є і відео з ударом. І тілесні в патрульного, підтверджені судмедекспертизою. Патрульні оскаржать закриття провадження і суд поновлює кримінал проти чиновника. Його зараз розслідує той самий Яворівський ВП», – пише журналістка.

При цьому паралельно за заявою Сорочика ДБР відкрило провадження проти патрульних.

«І от, оголошено підозру. І цю підозру погодила прокуратура! Тепер цікаво, чи слідство Львівського ГУНП оголосить підозру Сорочику? І чи погодить прокуратура таку підозру, навіть якщо уявити собі в сміливих фантазіях принциповість слідчого? Чомусь думаю, що ні… Патрульні все частіше закривають очі на порушення здійснені на дорогих автівках. Для них це стало небезпечно… Шановне керівництво ДПП, УПП, ГУНП, МВС,коли ви почнете захищати своїх простих працівників в ситуаціях, коли ті праві в різних конфліктах з різними «обраними». Ви перетворюєте поліцію в «полістерову шмату», – обурилась Вікторія Балицька.

Як повідомляв Львівський портал, після публікації матеріалу про конфлікт поліцейських і чиновника, на адресу Львівського порталу надійшов лист від адвоката Юрія Сорочика, в якому зазначалося, що він не бив патрульного поліцейського під Львовом і подає до суду на автора поширеної інформації.

Як виявилося, Юрій Сорочик таки подав до суду на львівську журналістку Вікторію Балицьку. Посадовець вимагав 100 тисяч гривень моральної компенсації за оприлюднену нею інформацію про його конфлікт із патрульними.

1 липня оприлюднили відео конфлікту Юрія Сорочика та патрульних.

Також додамо, що Галицький суд відмовив Юрію Сорочику у стягненні 100 тисяч гривень моральної компенсації з львівської журналістки Вікторії Балицької, яка 27 січня 2019 у своєму Фейсбуці поширила інформацію про його конфлікт із патрульними. Водночас суд задовільнив позов чиновника про часткове спростування оприлюдненої інформації.