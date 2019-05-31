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Чиновник Ради хоче відсудити у львівської журналістки 100 тисяч

Анастасія Мельник

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Голова секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції Юрій Сорочик подав до суду на львівську журналістку Вікторію Балицьку. Посадовець вимагає 100 тисяч гривень моральної компенсації за оприлюднену нею інформацію про його конфлікт із патрульними. Про це йдеться на Facebook-сторінці журналістки.

 

За словами Вікторії Балицької, сьогодні, 31 травня, відбулося перше засідання по суті за позовом голови секретаріату Комітету Верховної ради з питань запобігання та протидії корупції Юрія Сорочика.

«Державний діяч вимагає спростування інформації про його конфлікт із патрульними поліцейськими, який відбувся 26 січня цього року на кільцевій дорозі Львова, та 100 тисяч моральної компенсації. Антикорупціонер у позові стверджує, що оприлюднення інформації про його конфлікт та нанесення удару в лице одному із патрульних спричинило йому великі моральні страждання. При цьому чиновник не заперечує, що витягнув службове посвідчення і показував його поліцейським, хоча не перебував за кермом автомобіля. Одним словом, публічна особа виявилася не готовою до публічності», – написала журналістка.

Зазначимо, що інтереси Вікторії Балицької у Галицькому районному суді Львова представляє адвокат Юрій Ничка. Суддя по справі Ірина Волоско.

«Сьогодні сторони дали пояснення і обмінялися запитаннями. Наступне засідання призначене на 1 липня», – додала Вікторія Балицька.

Як повідомляв Львівський портал, 27 січня 2019 року Вікторія Балицька оприлюднила інформацію про те, що 26 січня 2019 року на кільцевій дорозі Львова, між Рудном і Рясне-Руською, патрульні зупинили автомобіль BMW X5, бо він рухався без увімкнених фар ближнього світла. За кермом була жінка… У ході інциденту пасажир цієї автівки почав себе агресивно поводити та, за її словами, вдарив патрульного.

Згодом на адресу Львівського порталу надійшов лист від адвоката Юрія Сорочика, в якому зазначалося, що чиновник не бив патрульного поліцейського під Львовом і подав до суду на автора поширеної інформації.

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