Оприлюднили відео конфлікту чиновника Верховної Ради та львівських патрульних

Сьогодні, 1 липня, у Галицькому районному суді Львова під час розгляду справи голови секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції Юрія Сорочика проти львівської журналістки Вікторії Балицької оприлюднили відео інциденту чиновника та патрульних поліцейських, який відбувся 26 січня цього року на кільцевій дорозі Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, під час судового засідання обидві сторони і позивача, і відповідача оприлюднили власні відеодокази конфлікту. Представники львівської журналістки під час слухання показали відео із заправки, де, за їх словами, чиновник Верховної Ради поводив себе агресивно з патрульними, ображав та вдарив одного з них. Це ж відео вони надіслали до редакції Львівського порталу.

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Також під час засідання захисник журналістки Вікторії Балицької зазначив, що позов Юрія Сорочика є незаконним та необґрунтованим.

Своєю чергою представники чиновника Верховної Ради вимагають спростувати інформацію, яку оприлюднила львівська журналістка. Захисник Юрія Сорочика стверджував, що ця інформація має негативний зміст та порушує його ділову репутацію.

Зазначимо, Галицький районний суд Львова оголосив перерву у засіданні. Наступне слухання призначено на п’ятницю, 5 липня, о 14:30 год.

Львівський портал також звернувся до сторони Юрія Сорочика, аби вони надали свої відеодокази інциденту. Однак на момент публікації цього матеріалу відео ми так і не отримали.

Як повідомлялося раніше, 27 січня 2019 року Вікторія Балицька оприлюднила інформацію про те, що 26 січня 2019 року на кільцевій дорозі Львова, між Рудном і Рясне-Руською, патрульні зупинили автомобіль BMW X5, бо він рухався без увімкнених фар ближнього світла. За кермом була жінка… У ході інциденту пасажир цієї автівки почав себе агресивно поводити та, за її словами, вдарив патрульного.

Через 18 днів після цього на адресу Львівського порталу надійшов лист від адвоката Юрія Сорочика, в якому зазначалося, що чиновник не бив патрульного поліцейського під Львовом і подає до суду на автора поширеної інформації.

Як виявилося, Юрій Сорочик таки подав до суду на львівську журналістку Вікторію Балицьку. Посадовець вимагає 100 тисяч гривень моральної компенсації за оприлюднену нею інформацію про його конфлікт із патрульними.