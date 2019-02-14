18 днів мовчання і з’ясувалося, що під Львовом «побили» не поліцейського, а чиновника Верховної Ради

27 січня цього року Львівський портал опублікував інформацію від члена поліцейської комісії із відбору кандидатів на посади поліцейських у патрульній поліції Львівської області Вікторії Балицької про те, що 26 січня 2019 року на кільцевій дорозі Львова, між Рудном і Рясне-Руською, патрульні зупинили автомобіль BMW X5, бо він рухався без увімкнених фар ближнього світла. За кермом була жінка… У ході інциденту пасажир цієї автівки почав себе агресивно поводити та, за її словами, вдарив патрульного.

На 18 день після інциденту чиновник Верховної Ради заявив, що він не бив патрульного поліцейського під Львовом і подав до суду на автора поширеної інформації. Відповідний лист на адресу Львівського порталу про шкоду діловій репутації надіслав Віталій Бодюк – адвокат учасника інциденту, керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції Юрія Сорочика.

За словами адвоката, оприлюднена інформація про Юрія Сорочика не відповідає дійсності.

Клієнт переконаний, що винними у інциденті є працівники патрульної поліції, а відтак подав до суду на захист своєї честі та гідності за (на його думку – ред.), «необґрунтований наклеп» та вимагає «відшкодування заподіяних йому моральних збитків» від автора повідомлення.

«Наклепи потягнули за собою подання судового позову… У зв’язку iз тим, що працівниками патрульної поліції мене було незаконно затримано, також подано заяву до Державного бюро розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень працівниками патрульної поліції, передбачених за «Перевищення службових повноважень із застосуванням насильства та завідомо незаконного затримання» КК України, а також скаргу до МВС України на неправомірні дії працівників поліції», – йдеться у повідомленні від Юрія Сорочика.

Він також заявив, що того вечора працівники поліції схиляли його до дачі хабара за те, що «начебто транспортний засіб рухався без увімкненого ближнього світла фар, i це в темну пору доби».

Із перепитій, які описані у листі-спростуванні на чотири сторінки, стало відомо, що Юрій Сорочик «досі не знає причини свого затримання», а також повідомляє, що йому було заподіяно «забій правого колінного суглобу, забій поперекового відділу хребта, осадніння обох променево-зап’ясних суглобів».

Водночас, Вікторія Балицька зауважує, що «у листі високопосадовець ВР вимагає у десятків ЗМІ спростування їхніх публікацій. Однак, наводить лише свою інтерпретацію подій. Без якихось інших об’єктивних переконливих доказів: рішення слідства, суду і т.д».

«Жаль, що державний діяч знехтував можливість прокоментувати ситуацію відразу після інциденту, коли десятки ЗМІ робили матеріали і перевіряли інформацію. Тоді поліція підтвердила факт конфлікту, факт відкриття кримінального провадження за ст 345 (погроза або насильство щодо правоохоронця) і факт тілесних ушкоджень у патрульного. Хоча відео так і не оприлюднили, посилаючись на таємницю слідства. А от чиновник мовчав (18 днів – ред.) Чому? Минуло більше як два тижні», – підкреслила В. Балицька.

Окрім того, вона зауважує, що «демонстрування посвідок правоохоронцям (про що згадує сам Юрій Сорочик – ред.) – форма тиску на правоохоронців і може трактуватися, як прояв корупції». І якщо суд стане на бік чиновника то в Україні кожен «громадянин не має права на своїй приватній сторінці публікувати соціально значущу інформацію, мета якої унеможливити ймовірну корупцію». Це «наступ влади на свободу слова у сфері блогерства та журналістики».

«Чиновники, правоохоронці та інші мають зрозуміти одну важливу функцію свободи слова – люди, яким вони служать і за чиї податки отримують зарплати, мають право знати як вони себе ведуть в конфліктних публічних ситуаціях. Мають право знати, хто і як перевищує повноваження, чи то держслужбовець, чи то поліція… Тепер в тренді переслідування через суд. Вважаю таке переслідування наступом влади на свободу слова у сфері блогерства та журналістики», – наголосила Вікторія Балицька.