Активістка Піпа втримує лідерство на 115 окрузі

Центральна виборча комісія опрацювала вже 73,40% протоколів у виборчому окрузі №115, до якого входять Сихів і частина Личаківського району Львова. Лідерські позиції тут досі втримує активістка Наталія Піпа, висунута партією «Голос». Про це свідчать дані, опубліковані на сайті ЦВК, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, Наталія Піпа наразі набрала 30,15% голосів, тобто її підтримали більше 17 тисяч виборців. Значно відстає її головний конкурент, «свободівець» Юрій Михальчишин. Він здобув 21,46%, за цього кандидата проголосували понад 12 тисяч людей.

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Як повідомляв Львівський портал, стати народним депутатом України у 115 окрузі Львова хотіли десять людей. Із детальним досьє на кожного можна ознайомитися тут.

Щодо партій, то мешканці Львівщини на цих парламентських виборах найактивніше голосують за «Голос» та «Європейську солідарність».