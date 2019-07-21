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Вибори до парламенту: явка на 20 годину становить понад 49%. Оновлюється

Вероніка Рой

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В Україні станом на 20.00  явка виборців на виборах до Верховної Ради за даними 192 округів із 199 складає 49,80%. Про це повідомляє сайт Центральної виборчої комісії.

 

Що стосується Львівщини, то тут активність виборців за даними 12 округів складає 53,42%.

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Як інформує пресслужба мерії Львова, усі дільниці у місті закрились вчасно. Триває підрахунок голосів.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, в Україні проходять дострокові вибори до Верховної Ради. а Львівщині спостерігачі зафіксували 12 випадків, коли виборці намагалися проголосувати без паспорта. Самі мешканці області активно скаржаться правоохоронцям на незаконну агітацію під час голосування.

Також інцидент під час голосування виник на дільниці на вул. Симоненка у Львові. Тут виборцю видали відразу десять бюлетенів. А дільниці на вул. Дністерській пенсіонерка порвала бюлетені і намагалася їх з’їсти.

Окрім цього вже відомі перші п’ять політичних партій, котрі, за попередніми даними екзит-полів, можуть пройти до Верховної Ради.

Додамо, що у виборчому окрузі №118, який охоплює частину Личаківського та Шевченківського адміністративних районів Львова, а також Пустомитівський район Львівської області, чинний депутат України Богдан Дубневич програє кандидатці від політичної партії «Голос» Галині Васильченко.

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