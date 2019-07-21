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Українці завершили голосування на першій закордонній дільниці

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 21 липня, завершилося голосування на першій закордонній виборчій дільниці в Австралії, передає Європейська правда.

 

Зазначається, що дільниця у Канберрі, утворена при посольстві України, відкрилась найпершою серед всіх закордонних дільниць – о 23:00 за київським часом ще напередодні. Проголосувати на ній могли і громадяни України з Нової Зеландії.

За даними комісії, станом на 16:00 за місцевим часом проголосували 50 українців. Остаточні дані щодо явки оголосять пізніше.

Після Австралії голосувати почали українці в Японії та Південній Кореї, пізніше – у Казахстані.

Загалом у закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувала 102 дільничні комісії. Українці голосують у 72 країнах світу.

Вибори до парламенту завершаться після закриття останньої дільниці у Сан-Франциско. Голосування там триватиме до 6 ранку за Києвом 22 липня.

Нагадаємо, у Львові всі виборчі дільниці відкрились вчасно. Правопорядок під час волевиявлення громадян на Львівщині забезпечуватимуть 5 тисяч поліцейських. На посилений режим роботи вони перейшли ще 15 липня.

Тим часом поліція вже встигла виявити першу спробу фальсифікації парламентських виборів. А спостерігачі заявили про перші порушення на дільницях.

Також Львівський портал опублікував пам’ятку виборця.

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