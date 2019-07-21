У Львові відкрились усі виборчі дільниці

Сьогодні, 21 липня, проходять дострокові вибори до Верховної Ради України. Всі виборчі дільниці Львова відкрились вчасно і працюють. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Станом на 08:30 год. виборчі дільниці у Львові відкрились, всі працюють.

У Франківському районі відкрилися усі дільниці. На території району є 60 виборчих дільниць (57 звичайних і 3 спеціальні – в лікарнях). У районі є 110 755 виборців.

У Галицькому районі також відкрилися усі дільниці – це 29 виборчих дільниць (24 звичайні, 4 спеціальні – в лікарнях), одна спеціальна на тимчасовій основі (в СІЗО). Район налічує 42 952 виборці, із них 233 людини голосують на дому.

У Залізничному районі станом на 08:30 год. усі виборчі дільниці відкриті та працюють. Загалом в районі є 49 постійних виборчих дільниць (усі – загальні). Тут голосуватимуть 104 189 виборців.

Також усі виборчі дільниці відкриті та працюють у Сихівському районі. Там існує 59 постійних виборчих дільниць, з них 4 – спеціальні (у медичних закладах). Загальна кількість виборців – 115 300.

У Личаківському районі теж відкрилися усі дільниці – це 51 виборча дільниця, серед яких 6 спеціальних (у лікарнях). В районі є 82 495 виборці, 432 із яких олосують на дому.

Також усі виборчі дільниці відкрилися й працюють у Шевченківському районі. Тут відкрито 62 дільниці (60 звичайних та 2 спеціальні). Загалом участь у виборах братимуть 122 286 виборців.

Нагадаємо, сьогодні виборець на дільниці отримуватиме два бюлетені: в одному потрібно буде обрати партію (у переліку їх буде 22), в іншому – кандидата-мажоритарника.

Для того, аби проголосувати, при собі необхідно мати документ, який підтверджує громадянство України (паспорт, військовий квиток тощо). Усі виборчі дільниці відкриваються о 08:00 год. і працюватимуть до 20:00 год.

Загалом участь у парламентських виборах на Львівщині беруть 168 кандидатів-мажоритарників. Із детальним досьє на кожного з них можна ознайомитися тут.

Результати виборів до Верховної Ради України ЦВК має оголосити до 5 серпня включно.

Як повідомляв Львівський портал, поліція вже встигла виявити першу спробу фальсифікації парламентських виборів.

На Львівщині правопорядок під час волевиявлення громадян забезпечуватимуть 5000 поліцейських. На посилений режим роботи вони перейшли ще 15 липня.